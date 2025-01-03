金球獎5日登場 「毒王女人夢」10項提名稱霸

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）第82屆金球獎將在5日登場，犯罪音樂喜劇「毒王女人夢」奪獎呼聲高，這部講述墨西哥毒梟變性為女人活出自我的故事，以破紀錄的10項提名成為入圍最大贏家。

法新社報導，法國導演賈克歐狄亞（Jacques Audiard）的「毒王女人夢」（Emilia Perez）提名本屆金球獎多項大獎，其中包括飾演主角的跨性別女演員卡拉加斯康（Karla Sofia Gascon），以及聯合主演的席琳娜（Selena Gomez）與柔伊莎達娜（Zoe Saldana）。

「毒王女人夢」全片幾乎都是使用西班牙語，希望在3月初舉行的奧斯卡金像獎中接受各方佳片挑戰。

美國娛樂新聞網站Deadline專欄作家韓蒙德（Pete Hammond）表示：「『毒王女人夢』無疑是這次最受看好的作品。」

這部電影將與音樂喜劇「魔法壞女巫」（Wicked）、坎城影展寵兒「艾諾拉」（Anora）、網球三角戀愛片「挑戰者」（Challengers）、傑西艾森柏格（Jesse Eisenberg）主演的「跳痛之旅」（A Real Pain），以及黛咪摩兒（Demi Moore）主演的肉體恐怖片「懼裂」（The Substance）爭奪音樂喜劇類的最高榮譽。

韓蒙德表示「懼裂」是他本年度的黑馬，電影探討好萊塢娛樂產業對女性老化的描繪，可能會引起投票者共鳴。

金球獎自2021年「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）揭露負責投票的好萊塢外籍記者協會（Hollywood Foreign Press Association, HFPA）完全沒有非裔委員之後，改革已進入第2年。

現在隨著協會解散，金球獎已有新東家，主辦單位希望利用去年1月上揚的收視率，將金球獎頒獎典禮提升為奧斯卡風向球的地位。

韓蒙德表示這次金球獎改革反映在許多提名影片，像是奧斯卡得主亞卓安布洛迪（Adrien Brody）主演的「粗獷派建築師」（The Brutalist），他在戲中飾演1名在大屠殺倖存並移民美國的匈牙利猶太建築師。

「粗獷派建築師」將與「教宗祕密會議」（Conclave）一較高下，後者講述梵蒂岡在教宗去世後，教會各派勢力為未來爭鬥的故事。

除了上述兩部熱門作品，傳記片「巴布狄倫：搖滾詩人」（A Complete Unknown）、科幻史詩「沙丘：第二部」（Dune: Part Two）、「尼克男孩」（Nickel Boys，暫譯）與講述1972年慕尼黑奧運人質危機的電影「9月5日」（September 5，暫譯），均將角逐劇情類最佳影片。

在比佛利山莊（Beverly Hills）舉行的金球獎頒獎晚會，將由喜劇演員葛拉瑟（Nikki Glaser）主持。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1140103