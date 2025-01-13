五月天、麋先生赴新加坡開唱 粉絲讚台流無國界

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻新加坡13日專電）樂團五月天日前完成在新加坡的演唱會，吸引粉絲齊聚高歌。而樂團麋先生也將在2月赴星開唱，有新加坡民眾表示，台灣音樂環境擁抱多元，總能帶來新穎豐富的曲目內容，台流音樂沒有國界、跨越種族界線，且超越語言藩籬。

五月天「回到那一天」巡迴演唱會新加坡站11日及12日晚上在國家體育場舉行。演唱會一開始，大螢幕上展示飛機降落的動畫，隨即引起現場歌迷拍手歡呼，五月天一登場，更為全場觀眾情緒掀起高潮，他們並演唱「派對動物」、「戀愛ing」、「任性」等歌曲炒熱氣氛。

座位上的歌迷不只華裔，也有馬來裔等不同族群的粉絲。新加坡「五迷」小維告訴中央社記者，台灣樂團或藝人在東南亞非常受歡迎，知道台灣的音樂環境擁抱多元價值，總能帶來新穎又豐富的曲目內容，「從那裡（台灣）來的音樂，是沒有國界、跨越種族界線、超越語言藩籬的情感交流」。

除了演唱會，新加坡地鐵站也可見五月天看板，而在體育場外的河濱走道還設置5個巨型五月天成員公仔，吸引粉絲打卡拍照。

同樣來自台灣的麋先生2月8日將到新加坡首都劇院（Capitol Theatre）舉辦「馬戲團運動」巡迴演唱會。麋先生由聖皓、喆安、小Ｂ、以諾、逸凡組成，他們曾以「馬戲團運動」打敗樂團蘇打綠摘下第25屆金曲獎最佳樂團，也曾以「沒名字的人類」再入圍第27屆最佳樂團。

麋先生今天下午在新加坡接受中央社訪問，對於將要開唱，聖皓說，最近樂團錄了新歌，或許屆時有機會在舞台上展現，也期待歌迷熱情支持，「希望不論是已經認識麋先生、或是現在才認識的人都能被表演感染」。

透過 Google News 追蹤中央社

在亞洲流行樂壇競爭之際，「台流」席捲東南亞，聖皓認為，表演者或創作者能控制的是作品，「掌聲則是交給大家來給」，樂團把自己的作品做好是最重要的事。

他說，台流有優勢，希望歌迷踴躍欣賞演唱會；去年底到馬來西亞演出，期待接下來在獅城的表演，很喜歡新加坡的人事物，「剛吃了海南雞飯，大家讚不絕口」。（編輯：張芷瑄）1140113