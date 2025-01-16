「化外之醫」集海外4地演員 盼把台劇推向國際

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（中央社記者洪素津台北16日電）馬來西亞演員陳澤耀在影集「化外之醫」演出反派，還為影集自學越南語，和歌手黃大煒有不少對手戲，除主演的張鈞甯和越南影帝連炳發，也集結海外4地演員，盼把台劇推向國際。

影集「化外之醫」由張鈞甯、連炳發、楊一展、許安植、夏騰宏和蔡亘晏等人共演，今天劇組透過新聞稿再曝光完整卡司，以電影「富都青年」入圍金馬男配角的馬來西亞演員陳澤耀，入圍金鐘新人的越南裔演員阮秋姮，以及知名歌手黃大煒都參與演出，該劇集合台灣、香港、馬來西亞和越南等演員齊飆演技，展現國際化演員陣容。

陳澤耀在影集中挑戰反派，更為影集展現超強語言天份，他表示，看到劇本大綱後就下定決心要學習各種語言，「差點連泰語也學了。」除了原本熟悉的中、英文，他還上網自學越南語。」

陳澤耀和黃大煒也有不少對手戲，「大煒哥拍戲時非常好玩，經常與我分享他的經歷。我偶爾還會充當大煒哥的粵語老師，他會問我這句話說得對不對，其實都沒問題，只是大煒哥比較謙虛。」

黃大煒首次挑戰演出影集，飾演劇中少數穿著體面西裝的謎樣角色，他直言過去長年專注音樂創作，從未想過自己會踏入演員領域，他坦言接演時很猶豫，「因為我是一個很認真的人，不管做什麼事都想要做好，而且不是只有演出當下，未來會呈現在電視、影音平台上，這個紀錄會一直存在。」

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另外還有曾入圍金鐘新人的越南裔演員阮秋姮，阮秋姮是近年台灣影視作品中的「新住民專業戶」，但她認為這次角色身分背景與以往角色不同，和她自己更是有天壤之別，是個充滿挑戰且深刻的角色，也讓她深入思考在異鄉生存的艱難處境。

「化外之醫」將於3月8日起每週六晚間9時於公共電視、公視＋和中華電信MOD、Hami Video播出，一次播出2集。（編輯：龍柏安）1140116