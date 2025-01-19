柯震東苦練粵語拍片 貼近角色增重10公斤

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（中央社記者洪素津台北19日電）演員柯震東日前到澳門拍攝電影「我未許願先吹蠟燭」，為了更貼近角色，除學習粵語外，更花1個月增重10公斤，近來則擔心瘦身進度，怕回不去之前的體態。

柯震東去年12月赴澳門拍攝澳門新銳導演周鉅宏、胡錦筵的新片「我未許願先吹蠟燭」，飾演來自台灣的討債廢柴，導演周鉅宏和編劇都覺得因角色設定作息、飲食不正常，所以需要「虛胖」體態。

柯震東透過新聞稿分享，起初接獲劇本對角色想像是瘦的，經過討論後才決定增胖，他說：「一開始覺得增肥對我來說很簡單，不過確實也花了不少時間與精力讓自己在短時間內增肥，現在倒是滿擔心瘦身進度，希望能早日回到標準體態。」

柯震東在增肥階段完全不忌口，他說：「尤其是宵夜，因為我平常的飲食其實很清淡也吃不多，為了維持該有的體態，能吃盡量吃。」直到定裝量身時，腰圍增加了整整4吋，目測也胖了10公斤，才稍微停止增重。

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不只是外在的改變，柯震東在去年中決定接演角色時開始接觸粵語，開拍前先提早到說粵語的環境熟悉、盡力練習台詞，也跟著導演和專業老師上課。他說：「粵語主要是音調上的變化，一唸不準可能就會變完全不一樣的意思。不過還好我這個角色本身還是來自台灣，粵語不流利還是可以的。」

「我未許願先吹蠟燭」改編自澳門真實新聞案件，講述澳門小女孩身懷百萬籌碼，她僱用了來自台灣的討債廢柴進賭場代賭，一大一小各懷鬼胎，展開一次相親相愛又相騙的老千行動；電影預計2025年底上映。（編輯：張雅淨）1140119