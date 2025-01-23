公視預算遭刪續推好戲 台語台長：不用特別去跪

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（中央社記者洪素津台北23日電）在野黨立委提案刪減公視預算，掀起議論。公視台語台台長呂東熹今天出席戲劇「火車來去」記者會，他坦言對於公視所有資源，真的不用特別去跪，拍好的戲劇就是最大價值。

公視台語台和華視共同推出戲劇「火車來去」，今天公視台語台台長呂東熹和導演李岳峰、演員安心亞、鍾承翰、許孟哲、石知田、侯彥西等人出席宣傳記者會。

呂東熹強調，公視致力於製作好戲。至於刪預算一事，他說：「對於公視來說，我們的資源拿得理直氣壯，不用特別去跪，出去拍好的母語文化是我們公廣集團最大的價值。」

安心亞在公視演過多部戲劇，她表示，「公視一直都在做好戲，像『牛車』跟『火車』都是經典好戲」。鍾承翰也說：「公視一直都推出好戲，『刺蝟男孩』、『一把青』、『無罪推定』都是孕育我的戲劇，希望公視可以持續推出好戲。」

日前大愛和導演陳保中衍生拍戲糾紛，安心亞說，有跟導演通過電話，「他為這件事情很抱歉，戲劇要暫停，導演其實很辛苦，他有告訴我他的狀態」。她也表示，自己開拍一個多月，製作公司都有給酬勞。

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安心亞的薪水全上繳給母親，每個月跟媽媽領零用錢；至於感情，安心亞在劇中賣火車便當，被問及有無為心上人製作愛的便當，她無奈喊，「沒有機會」，還在期待新戀情。

鍾承翰、安心亞及許孟哲這次在戲劇「火車來去」有不少對戲，許孟哲表示，安心亞在劇中使勁捏他臉，讓他臉痛了一週；鍾承翰則分享在森林拍戲過程中臉大過敏，醫生推測是臉上沾到毛毛蟲的毛。（編輯：張雅淨）1140123