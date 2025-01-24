日團King&Prince將登台視紅白 手寫新年快樂祝賀

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（中央社記者王心妤台北24日電）日本男團King & Prince的永瀨廉與高橋海人接受台灣媒體視訊訪問，特別手寫「新年快樂」當作背景布置。為了迎接新年，永瀨廉笑稱有好好全身去角質，希望乾淨討個吉利。

永瀨廉與高橋海人昨天受訪時表示，大概花了20分鐘學寫中文字，由於他們將以預先錄影的方式在台灣除夕特別節目「2025超級巨星紅白藝能大賞」現身，他們為此特別學中文，訪問時以中文說「中文很難，但是快樂」。

談及台灣印象，高橋海人表示，之前看了很多台灣影片，「對台灣的印象就是滷肉飯看起來很好吃，還有台灣人感覺很善良！我還沒去過台灣，只有在影片上看過而已，大家都看起來人好好，好想吃滷肉飯。我想去台灣逛夜市，這次很遺憾沒辦法去參加錄影，下次有機會一定要去台灣」。

兩人去年成立新公司，永瀬廉表示，當老闆後發現決定了大事件後，仍有小細節要注意，同時還要接觸法律、稅務、會計等工作，這類型的實務操作是最困難的部分。

高橋海人說，工作多了許多溝通，加上新公司體制或是其他內容還在建構中，「我現在很努力的要跟上大人們的腳步。」

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新的一年到來，永瀬廉透露做了全身去角質，想討個吉祥與好氣象，「現在在日本，想到去角質，就會想到我。」他也分享，小時候在年節期間會回老家和親友們打花牌，是難忘的回憶。

高橋海人表示，日本人過年時會喝麻糬湯，他們家都會在湯裡放花枝，原本以為是常態，沒想到這是高橋家的特殊料理。（編輯：管中維）1140124