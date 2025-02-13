公視打造新實境節目 奧運銅牌得主文姿云參與挑戰

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（中央社記者王心妤台北13日電）公視實境節目「不在我的世界當勇者」邀請不同領域的人，包含奧運空手道銅牌得主文姿云、YouTuber喬瑟夫、超認真少年等跟其他演員，挑戰運動競賽、美食、科技等多個元素。

節目此次主持人包含胡宇威、李霈瑜（大霈）、楊奇煜、林莎、郭芝吟（吱吱）、文姿云、喬瑟夫、許廷瑞（超認真少年），每個人都來自不同領域。製作單位今天透露，花了1年多籌備節目，並打造出超過百坪密室空間、藝人宿舍、導播控制室，將會把最原始的主持人互動展現給觀眾看。

胡宇威今天透過製作單位說：「一開始其實不知道有哪些任務或賽事，參與之後更深入的了解文化，與認識這些夥伴非常難忘。」李霈瑜則笑說：「期待能跟喬瑟夫試圖發展綜戀劇情，結果很可惜沒有。」許廷瑞也表示，沒有嘗試過主持節目，覺得很新鮮也想試看看。

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郭芝吟此次帶著吉他參加節目，更希望跟其他人用音樂交流，她也說：「因為我很喜歡拿著吉他唱歌跟創作，也是我最自在跟人連結的方式，節目中自然彈起吉他與大家互動的過程相當難忘。」文姿云緊張的表示，擔心會表現不佳，第1次看到其他嘉賓時也很驚訝，因為每個都是平常在電視上看到的人。

「不在我的世界當勇者」將從23日起，每週日晚上9時在公視、公視+播出。（編輯：龍柏安）1140213