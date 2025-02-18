胡宇威美國籍免服兵役 曾遭父母勸退未從軍

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（中央社記者洪素津台北18日電）演員王大陸爆涉妨害兵役風波，胡宇威表示本身是美國籍，所以不用服兵役，不過他透露出道前曾夢想從軍，於是報考海軍也順利錄取，但最後被父母勸退，這才轉往演藝圈發展。

公視實境節目「不在我的世界當勇者」由胡宇威、李霈瑜（大霈）、楊奇煜、文姿云、喬瑟夫、林莎、郭芝吟、超認真少年主持，8人在深山莊園中接受各項腦力和體力的考驗，經過2周的朝夕相處，培養出深厚的革命情感與絕佳默契。

胡宇威、李霈瑜（大霈）、楊奇煜、文姿云、喬瑟夫、林莎、郭芝吟、超認真少年今天出席宣傳記者會，胡宇威表示：「我們體驗原住民文化，享受當下、享受彼此，還滿好玩的。」而在山上拍攝的這段期間，恰巧遇到4月的大地震，他更正面看待，「在山上有很多未知的狀況，真的是蠻危險。好像可以體驗到原住民在山上的感受，也突然有了當勇士的感覺。」

而聊到今天的兵役時事題，胡宇威說，小時候他夢想當軍人，還去報考空軍，可是因為視力問題沒能加入，後來他改考海軍順利入選，但最終因為父母勸退而放棄。

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楊奇煜在旁也表示沒當過兵，因為他有僵直性脊椎炎，每天起床都要花15分鐘才能起身。

李霈瑜（大霈）則在錄製節目過程中不慎拉傷大腿而跌倒，她仍硬撐完比賽，事後才發現膝蓋瘀青破皮，又因為食物過敏數度進出醫院，她說：「有時候不一定要一直當勇者，也可以當弱者。」雖然過程中生病又受傷不適，卻也感受夥伴們滿滿的關心和鼓勵，大霈坦言：「每個人給我滿滿的愛很感動」。（編輯：李亨山）1140218