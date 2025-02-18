加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
赴韓國旅遊注意搭機新規 禁用行動電源、須隨身攜帶
首頁 / 娛樂

胡宇威美國籍免服兵役 曾遭父母勸退未從軍

2025/2/18 19:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北18日電）演員王大陸爆涉妨害兵役風波，胡宇威表示本身是美國籍，所以不用服兵役，不過他透露出道前曾夢想從軍，於是報考海軍也順利錄取，但最後被父母勸退，這才轉往演藝圈發展。

公視實境節目「不在我的世界當勇者」由胡宇威、李霈瑜（大霈）、楊奇煜、文姿云、喬瑟夫、林莎、郭芝吟、超認真少年主持，8人在深山莊園中接受各項腦力和體力的考驗，經過2周的朝夕相處，培養出深厚的革命情感與絕佳默契。

胡宇威、李霈瑜（大霈）、楊奇煜、文姿云、喬瑟夫、林莎、郭芝吟、超認真少年今天出席宣傳記者會，胡宇威表示：「我們體驗原住民文化，享受當下、享受彼此，還滿好玩的。」而在山上拍攝的這段期間，恰巧遇到4月的大地震，他更正面看待，「在山上有很多未知的狀況，真的是蠻危險。好像可以體驗到原住民在山上的感受，也突然有了當勇士的感覺。」

而聊到今天的兵役時事題，胡宇威說，小時候他夢想當軍人，還去報考空軍，可是因為視力問題沒能加入，後來他改考海軍順利入選，但最終因為父母勸退而放棄。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

楊奇煜在旁也表示沒當過兵，因為他有僵直性脊椎炎，每天起床都要花15分鐘才能起身。

李霈瑜（大霈）則在錄製節目過程中不慎拉傷大腿而跌倒，她仍硬撐完比賽，事後才發現膝蓋瘀青破皮，又因為食物過敏數度進出醫院，她說：「有時候不一定要一直當勇者，也可以當弱者。」雖然過程中生病又受傷不適，卻也感受夥伴們滿滿的關心和鼓勵，大霈坦言：「每個人給我滿滿的愛很感動」。（編輯：李亨山）1140218

胡宇威
公視打造新實境節目 奧運銅牌得主文姿云參與挑戰實境秀做美食外交 苗可麗赴馬來西亞行銷台灣小吃
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：