韓星李浚赫迷戀上台灣 稱李安作品給他很多啟發

（中央社記者洪素津台北19日電）韓星李浚赫因演出戲劇「我的完美秘書」人氣攀升，今天帥氣出席記者會，他說一到台灣就迷戀上這裡，除感謝溫暖粉絲，也透露最喜歡導演就是李安，因為看李安作品給他很多啟發。

戲劇「我的完美秘書」劇情講述只懂工作的女強人CEO與秘書的職場羅曼史，李浚赫飾演無懈可擊的完美秘書，溫柔體貼面貌擄獲大批「李太太」的心，不僅在韓國寫下收視佳績，在Hami Video平台也連續6週奪得冠軍，今天他穿起白西裝如白馬王子現身宣傳記者會，他表示，一下飛機就感受到台灣人的熱情和溫暖笑容，「我迷戀台灣了」。

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李浚赫凍齡模樣看不出來已經40歲，平時大多演反派的他意外靠「我的完美秘書」中浪漫角色出線，李浚赫在記者會上表示，平時都宅在家裡，沒有覺得自己有多紅，這次來台灣有感受到台灣人的熱情，會好好在表演上繼續努力，「我以前是用好奇心來演角色，未來我希望用我的責任心來拍戲。」

李浚赫在記者會上也分享，他很愛台灣的蛋餅、珍奶和牛軋糖，其中最重要的是他非常欣賞李安，他說：「我從李安導演的作品裡找到能量，我看『斷背山』去思考愛情領域，看『少年Pi的奇幻漂流』想到我的人生領域，看『色戒』可以激發我的工作極限。」也透露很想要跟李安交流。（編輯：龍柏安）1140219