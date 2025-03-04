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曹雅雯遭粉絲跟蹤壓力大 曝家人團購辣椒水防身

2025/3/4 16:12（3/4 17:06 更新）
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主持人邵大倫（左起）、曹雅雯、邰智源4日出席行腳節目「來去恁兜洗魂舒」宣傳記者會，分享拍攝趣事。（公視台語台提供）中央社記者洪素津傳真 114年3月4日
主持人邵大倫（左起）、曹雅雯、邰智源4日出席行腳節目「來去恁兜洗魂舒」宣傳記者會，分享拍攝趣事。（公視台語台提供）中央社記者洪素津傳真 114年3月4日
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（中央社記者洪素津台北4日電）歌手曹雅雯日前透露，遭到不明人士不斷以社群媒體及電子郵件等方式發表威脅及辱罵，讓她的生活大受影響，她表示除非工作盡量不出門，家人還團購辣椒水防身。

曹雅雯近來霉事纏身，日前在板橋車站搭車時還遇到一名女粉絲騷擾，雙方爆拉扯，警方詢後依強制、毀損等罪嫌把涉嫌跟騷的30歲新加坡女子送辦，沒想到事後這名女子持續透過各種方式騷擾，也讓曹雅雯不堪其擾。

曹雅雯今天和邰智源、邵大倫出席「來去恁兜洗魂舒」宣傳記者會，曹雅雯事發至今尚未自己一個人出門，她說：「除了工作之外盡量不出門，家人還團購辣椒水！」

曹雅雯坦言，這次經歷確實造成自己滿大的壓力，波及家人讓他感到相當無奈，除盡量不出門，她也囑咐家人沒事不要一個人外出蹓躂。不過該名黑粉至今還會傳訊息給她的朋友，訊息內容還「語帶威脅」讓她非常無奈。

曹雅雯近年飽受厭食症、胃食道逆流所苦，身型看起來依舊消瘦，她說，後續還有演唱會要舉辦，只得趕緊把身體養好，而一旁的邰智源對養生頗有研究，曹雅雯也笑說會好好跟邰智源討教。

邰智源和邵大倫主持「來去恁兜洗魂舒」實境秀，邰智源表示，節目就是努力找尋good story，「了解他們的生活，有在地小農和飲食文化，這都會讓我們很感動。」

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邵大倫則分享，邰智源是整個製作團隊的糾察隊長，會揪出不好飲食習慣的人，叮囑他們要養生早睡早起。

「來去恁兜洗魂舒」每週六晚間8時於公視台語台播出，晚上10時在YouTube頻道「DAY DAY 台語台」與「公視+」準時上架。（編輯：龍柏安）1140304

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曹雅雯車站遇粉絲跟騷爆拉扯 警送辦1女藍寶石大歌廳演唱會母親節登場 蕭煌奇加入陣容
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