米奇17號表現略低預期 仍登北美票房冠軍

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（中央社洛杉磯9日綜合外電報導）追蹤票房表現的北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天通報，韓國金獎導演奉俊昊黑色喜劇「米奇17號」（Mickey 17），週末以約1910萬美元成績登上美加票房冠軍。

綜合法新社和韓國聯合新聞通訊社（韓聯社）報導，鑒於這部片製作成本據報高達1.18億美元，對發行商華納兄弟（Warner Bros.）和製片商Plan B來說，現在還沒到慶祝的時候。

奉俊昊2020年曾以「寄生上流」（Parasite）抱回4座奧斯卡金像獎，包括最大獎最佳影片。而「米奇17號」是他睽違5年的最新作品，引發不少關注。

業界分析師原本估計「米奇17號」北美開映會有約2000萬美元進帳；然而，這部由羅伯派汀森（Robert Pattinson）擔綱演出作品的實際表現，讓好萊塢媒體圈對其續航力憂心忡忡。

排名第2的是「美國隊長：無畏新世界」（Captain America: Brave New World），7日到9日期間收入達850萬美元。這部超級英雄片上映4週來在美加有1億7660萬美元表現，海外再撈進1億9400萬美元。

排名第3的是劉思慕（Simu Liu）等人主演的「窒息倒數」（Last Breath），票房420萬美元。

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排名第4的是恐怖喜劇片「史蒂芬金之猴子」（The Monkey），進帳390萬美元。排名第5的則是「柏靈頓：熊熊去秘魯」（Paddington in Peru），收入385萬美元。

排名第6到第10的依序為：「超狗神探」（Dog Man），350萬美元；「艾諾拉」（Anora），190萬美元；「獅子王：木法沙」（Mufasa: The Lion King），170萬美元；「傳統突破者」（Rule Breakers，暫譯），160萬美元；「失落之地」（In the Lost Lands，暫譯），100萬美元。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1140310