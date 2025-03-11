張鈞𡩋新劇臨盆前幫病患開刀 佩服醫師強大意志力

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（中央社記者洪素津台北11日電）演員張鈞𡩋在新劇「化外之醫」飾演自我要求極高的神經外科醫師，破水在即依堅持完成病患手術。演出過程中她感受到外科醫師除過人的專業知識，也需強大的身體素質與意志力。

張鈞𡩋在新劇「化外之醫」飾演的神經外科醫師，是一名極具專業與毅力的角色，即使臨盆在即也堅持為病患完成手術，同時又對出生就患有腦性麻痺的兒子充滿愧疚，她在劇中情感收放讓觀眾感受到飾演媽媽的她，有著不同的情緒張力。

張鈞𡩋透過劇組分享，在拍攝前曾經訪問過神經外科女醫師，了解到她們的工作強度極高，尤其是手術中長時間站立和集中注意力的需求，她說：「這樣的挑戰讓我深刻感受到，神經外科醫師不僅需要過人的專業知識，還需要強大的身體素質與意志力。」

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她進一步透露，這段挺著孕肚為病患動手術的演出經歷，讓她對角色有更多的理解和感觸，「這不僅是演技上的挑戰，更是身體上真實的挑戰。」

「化外之醫」於每週六晚間9時在公視播出，每次播出2集，共11集；同日晚上10時（台灣時間），中華電信MOD、Hami Video、公視+、愛奇藝國際版、越南K+和印尼CATCHPLAY+同步上線；八大戲劇台則於4月6日起，每週日晚間8時播出，每次播出2集。（編輯：龍柏安）1140311