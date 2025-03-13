訪83歲劉一峰神父 邰智源邵大倫拍攝節目淚崩

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（中央社記者洪素津台北13日電）藝人邰智源與邵大倫隨「來去恁兜洗魂舒」訪花蓮玉里天主堂83歲法裔神父劉一峰，他感謝台灣人善舉，講述回收倉庫5年前慘遭祝融，好在有台灣人捐錢得以重建，這番感謝讓主持群感動落淚。

邰智源與邵大倫主持的全新旅遊實境節目「來去恁兜洗魂舒」，2人探訪花蓮玉里天主堂法裔神父劉一峰，邰智源分享幕後故事，原來拍攝當日因神父臨時需要幫助他人，讓團隊整整等了2個小時才錄影。這段時間卻讓他們見證了神父平等對待所有人的態度，也親眼看到教堂內幫助許多弱勢族群的場景。

邰智源透過新聞稿回憶道：「神父的眼神讓我至今印象深刻，眼裡充滿慈愛，我其實當下有點撐不住，我的眼睛已經泛淚但不敢流下來，那種關懷與奉獻精神真的很感動。」

今年83歲的劉一峰神父，25歲遠渡重洋來台傳道，從不會中文到用流利台語與主持人溝通，一晃眼已住在台灣58年。他透露玉里天主堂一直透過資源回收將物資整合再利用，幫助那些流落街頭的社會邊緣人及弱勢貧困家庭賺些微薄小利，不料5年前一場大火燒毀資源回收倉庫，心血付之一炬，在困難的時候台灣各界湧入捐獻與物資幫助他們，「我很感謝台灣人，他們很慷慨，好多人都寄錢過來，才2天就能夠修復燒掉的東西。」

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邵大倫在旁聽了頻頻挪開眼鏡偷偷擦淚，感動回應劉一峰神父，「神父都在感謝人，但台灣人才要感謝你奉獻一生在這片土地上。」

「來去恁兜洗魂舒」每週六晚間8時於公視台語台播出，晚上10時在YouTube頻道「DAY DAY 台語台」與「公視+」準時上架。（編輯：李亨山）1140313