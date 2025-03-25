麋先生沉澱心情籌備新輯 以諾笑認會變女兒傻瓜

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（中央社記者王心妤台北25日電）樂團麋先生近日人氣竄升接到不少代言，他們表示，想要沉澱一段時間再來籌備新專輯。團員以諾今天出席活動宣布將迎來女兒的誕生，承認會變超寵女兒的「女兒傻瓜」。

麋先生今天出席保經代言記者會，他們表示，日前有看到歌手戴佩妮在台北小巨蛋開唱從12公尺高空降落開場。主唱聖皓笑說，鼓手逸凡曾說想要嘗試翻轉舞台，或許可以邊敲鼓邊翻轉開唱；嚇得逸凡笑回：「我只是說說，沒想到你會記得。」

麋先生近日接了許多代言，新歌「沒什麼大不了的心情」、「去飛翔」及「偶像」也獲好評。而以諾近日升格當爸，團員們笑說不排斥接一些母嬰代言，「5個人吃奶嘴拍照好像也不錯。」以諾今天也透露，太太懷的是女兒，他在得知小孩性別後走出診間開心歡呼。

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聖皓透露，團員們知道以諾要有女兒後，開了許多玩笑，像是問能接受女兒幾歲交男朋友等，以諾都已經「女兒傻瓜」上身而笑不出來，新鮮表情讓團員們覺得很有趣。

麋先生已達成台北小巨蛋和高雄巨蛋的雙蛋開唱里程碑，接下來將前往上海、廣州等地開唱，團員們表示，希望沉澱一下累積靈感準備新專輯。樂團今年成團13週年，他們也不排除舉辦與歌迷的同樂活動。（編輯：張雅淨）1140325