張清芳公益義演鼓勵醫護 笑稱邀請江蕙交情沒問題

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（中央社記者洪素津台北26日電）歌手張清芳持續做公益，疫情前時常邀藝人好友到醫院義唱，鼓勵醫護人員，未來希望轉移陣地繼續義演，被問到是否邀請好友江蕙，她笑說：「我跟江蕙交情不會有問題。」

張清芳擔任埔里基督教醫院籌建長照大樓公益大使，今天現身代言記者會。張清芳表示，長期照護的量能刻不容緩，期許社會大眾一起正視、關懷銀髮族長照，並著手及早規劃。

張清芳和91歲母親同住，更可以理解銀髮族的需求，她提到，「老人家一怎麼樣就是掛急診，其實急診病床很缺乏，不管我關係再好，就是沒有病床、沒有醫護人員。政府要正視醫護人員流失是為什麼，那些真正需要醫治的人，卻沒有真正的醫護人員，根本無從做起。」

張清芳也分享和母親的互動，「我媽媽到現在晚上10點還會打電話問我要不要回家了」，天底下的媽媽都一樣，不管幾歲，都把自己的孩子當成小孩子。

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另外，張清芳在疫情前有好幾年都在醫院舉辦義演，但考量盡量不要在醫院群聚，近來想轉移陣地，繼續邀請藝人好友共襄盛舉。被問到是否有機會邀請江蕙，張清芳笑說：「我跟江蕙交情不會有問題，但是她在忙個唱，我們不要打擾。」

至於今年是否有個唱規劃，張清芳表示，目前先專心做公益，還搞笑說：「如果我邀請義演大家都不來，我就變個唱了。」（編輯：張雅淨）1140326