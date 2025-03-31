傑森史塔森新片打跑白雪公主 北美週末票房登頂

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天通報，傑森史塔森最新動作鉅片「重裝制裁」（A Working Man）週末票房約達1520萬美元，撂倒同檔期的其他新片，登上北美票房冠軍。

法新社報導，傑森史塔森（Jason Statham）的最新作品強勢封王，上週登頂的真人版「白雪公主」（Snow White）則是票房暴跌。

迪士尼砸重金打造的「白雪公主」上週末開映有4500萬美元表現，這個週末則只剩下1420萬美元。

另外3部新片也擠進週末票房榜單。

「神選之人第五季」（The Chosen: Last Supper Part I）在28日至30日期間有1150萬美元進帳，排名第3。「院子裡的女人」（The Woman in the Yard）以950萬美元成績排第4。

保羅路德（Paul Rudd）和珍娜歐塔嘉（Jenna Ortega）主演的「獨角獸之死」（Death of a Unicorn）有580萬美元收入，排名第5。

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Boxoffice Company資深副總裁羅里雅（Daniel Loria）表示，本年度第1季將會是2022年以來最糟糕的3個月時期，「但我們預期市場會在暑期檔期起跑前，於4月開始止跌回升」。

北美週末排名第6至第10名的作品依序為：「魔法公主」4K修復版（Princess Mononoke 4K），400萬美元；「美國隊長：無畏新世界」（Captain America: Brave New World），280萬美元；「黑袋行動」（Black Bag），220萬美元；「米奇17號」（Mickey 17），190萬美元；「無痛先生」（Novocaine），150萬美元。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1140331