MINECRAFT麥塊電影好威 開映翻新超級瑪利歐紀錄

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（中央社洛杉磯6日綜合外電報導）根據電玩翻拍的「MINECRAFT麥塊電影」（A Minecraft Movie）週末開映刷新紀錄，以1.57億美元票房成績登上北美票房冠軍。

法新社報導，這部由傑克布萊克（Jack Black）等人主演的作品，進帳總額遠超出預期，開映成績不僅創下美加本年度最佳，也改寫2023年「級瑪利歐兄弟電影版」（Super Mario Bros. Movie）締造的1.46億美元首週末票房成績，成為歷來最成功的電玩改編電影。

美國娛樂業界週刊「綜藝」（Variety）報導，「MINECRAFT麥塊電影」在海外狠撈1.44億美元，全球總票房突破3億美元，比它1.5億美元成本多了1倍。

分析家葛羅斯（David A. Gross）表示，美加「2025年票房一直暮氣沉沉，現在總算是醒過來了」。

4日至6日票房排名第2的是傑森史塔森（Jason Statham）主演的「重裝制裁」（A Working Man），票房730萬美元。排名第3的是「神選之人：最後的晚餐2」（The Chosen: Last Supper Part 2，暫譯），票房670萬美元。

排名第4的是真人版「白雪公主」（Snow White），票房610萬美元。這部成本高達2.5億美元的作品，在北美上映3週僅撈回7740萬美元，海外9000萬美元，對迪士尼來說算是跌了一大跤。

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排名第5的是恐怖片「院子裡的女人」（The Woman in the Yard），收入450萬美元。

排名第6到第10的電影依序為：「獨角獸之死」（Death of a Unicorn），270萬美元；「神選之人：最後的晚餐1」；（The Chosen: Last Supper Part 1，暫譯），190萬美元；「夏之地獄」（Hell of a Summer），180萬美元；「老友記」（The Friend，暫譯），160萬美元；「美國隊長：無畏新世界」（Captain America: Brave New World），140萬美元。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1140407