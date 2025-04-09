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全聯先生酒醉誤事沉寂2年 伴過世母親走完最後一程

2025/4/9 20:08（4/9 20:36 更新）
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「全聯先生」邱彥翔（圖）2年前因酒醉誤事後就鮮少公開露面，他近日受訪時透露，這段時間他陪在生病的母親身邊，也陪伴媽媽走完最後一程。（經紀人提供）中央社記者王心妤傳真 114年4月9日
「全聯先生」邱彥翔（圖）2年前因酒醉誤事後就鮮少公開露面，他近日受訪時透露，這段時間他陪在生病的母親身邊，也陪伴媽媽走完最後一程。（經紀人提供）中央社記者王心妤傳真 114年4月9日
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（中央社記者王心妤台北9日電）「全聯先生」邱彥翔近年鮮少公開露面，他也為2年前酒醉砸車一事致歉，透露當時有被太太痛罵一頓，並主動向車主溝通解決，而母親去年底過世，他則陪伴母親走過最後一段時光。

邱彥翔昨天接受媒體聯訪談及酒醉誤事，透露當時喝多了斷片，其實不知道自己在做什麼，回家後也被空姐太太痛罵，因此掉了些工作，當時也立刻向車主表達歉意並賠償。

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邱彥翔表示，淡出演藝圈的這段時間陪伴母親走完人生最後一段路，「媽媽那段時間身體不太好，我都在照顧她，媽媽在去年11月走了，她很勇敢！」他也因此關注長照議題，並參與許多志工服務。

邱彥翔目前除了主持節目「海味61號」，也將於19、20日在台北萬華華中露營場舉辦第3屆「霓虹綠洲音樂祭」，他表示，此次有一半是來自國外的音樂人，希望創造一個讓每個人都能輕鬆享受音樂的空間。他也坦言內心還有個樂團夢，已經找了些音樂人聊聊計畫下一步。（編輯：龍柏安）1140409

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