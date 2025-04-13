陳昇開唱化身感情導師 教歌迷破解感情騙子招數

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（中央社記者王寶兒台北13日電）2025讚聲系列演唱會昨晚由歌手陳昇揭開序幕，「昇式搖滾」魅力吸引上千歌迷到場，他還化身感情導師，要歌迷小心會說「我不再讓你孤單的人」，通常是騙子，要小心。

寬宏藝術今天發布新聞稿表示，陳昇「我不是搖滾歌手」演唱會昨天在華山Legacy登場，以歌曲「嗚哩哇啦」歡樂開場，接著帶來「狗臉的歲月」、「私奔」，將觀眾拉進他寫下的台灣記憶，也一展口琴技術。他說：「我不是搖滾歌手，但我知道怎麼用搖滾講一個誠實的故事。」

在演唱「愚人之詩」時，陳昇也感性分享，「身為一個歌星，其實內心是很孤獨的，即使台下很多歌迷、台上有團員夥伴跟家人，但內心那個孤獨是無法言喻的。」

陳昇在演唱「把悲傷留給自己」時，走下舞台與歌迷近距離互動合唱，讓歌迷又驚又喜，紛紛拿起手機搶拍。而在演唱到「不再讓你孤單」時，全場也跟著音樂搖擺、合唱。

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陳昇還提醒歌迷，「會講『我不再讓你孤單』的人通常是騙子，要小心。」引來全場爆笑。演唱會中也唱了「凡人的告白書」、「紅色氣球」與「六月」組合，引起歌迷共鳴，直到壓軸歌曲「擁擠的樂園」與「發條兔子」作結。

讚聲系列演唱會首場由陳昇畫下句點，尚有詹雅雯、陳國華、Jocelyn 9.4.0等專場，主辦方預告，後續還有更多歌手即將公開。（編輯：張雅淨）1140413