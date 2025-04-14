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宇宙人20週年唱遍亞洲8城 不忘突襲阿奎慶生

2025/4/14 14:29
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（中央社記者葉冠吟台北14日電）金曲樂團宇宙人「α：回到未來」20週年巡演唱遍亞洲各地，日前抵達廈門、成都站，適逢吉他手阿奎生日，成員化身「阿奎分身」突襲慶生，團團包圍本尊，讓阿奎笑到站不穩。

由於11日廈門站前一天，就是阿奎39歲生日，愛熱鬧的宇宙人絕不錯過絕佳機會。樂團今天透過新聞稿分享，成員小玉與方Q一抵達廈門當晚，便迫不及待要給阿奎驚喜，拿出預先準備的「阿奎頭套」，號召工作人員與樂手共5人一起戴上，藉口要拿東西騙阿奎開門，下一秒他就被一群「自己」包圍，笑到站不穩。

分身們不僅大跳群舞、搞笑自拍，方Q更搞笑入戲說：「今天生日真的很開心，期待明天的演唱會。」收到團員與歌迷的祝福後，阿奎也開心回應：「謝謝大家，不小心連續慶5天。」

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走過台北、高雄、吉隆坡、東京、杭州、深圳、廈門和成都站後，宇宙人20週年演唱會巡演邁入尾聲。宇宙人也數度表示，「每場演出都像一場意外的冒險，有歡笑、有汗水、有歌迷的能量，才有現在的我們。」

宇宙人也預告，團隊正在籌備全新創作與計畫，期待帶給歌迷更多驚喜新歌與巡演內容。（編輯：張雅淨）1140414

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