日星上村謙信涉猥褻案香港開庭 淚崩不認罪

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（中央社記者戴雅真東京15日專電）25歲日本前偶像團體成員上村謙信上個月在香港出席活動後的慶功宴上，涉嫌猥褻女翻譯被捕，今天在香港首次開庭，他當場崩潰痛哭，以日語表示「我不認罪」。

上村謙信原本是男子組合ONE N’ONLY成員，近期因為演出BL劇「未成年」收穫大批粉絲，正處於事業上升期。然而，3月初他與同劇演員本島純政前往香港舉辦全球首場海外見面會後，就傳出在餐廳非禮女翻譯被捕。

據稱上村在慶功宴上涉嫌對女翻譯做出猥褻行為，遭到逮捕。所屬經紀公司隨後宣布因為「有重大違反合約的行爲」，與上村謙信解除合約並將他退團，他的Instagram帳號也被刪除，後續活動全數取消，令粉絲錯愕。

日刊體育報導，此案今天首次在香港西九龍法院開庭，身穿西裝的上村謙信以日語表示「我不認罪」，否認指控，隨後情緒激動，當場崩潰痛哭。

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法庭約170席旁聽席全數坐滿，大多被認為是上村粉絲的女性，由於仍有大批希望旁聽的人無法入場，法院還特別開放其他房間，顯示此案的社會關注度之高。

法官表示，下次庭審將於7月30日舉行，在此之前允許上村繼續保釋。（編輯：唐聲揚）1140415