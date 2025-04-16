徐佳瑩巡演最感動瞬間 燈海大合唱偷偷落淚

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（中央社記者趙靜瑜台北16日電）金曲獎歌后徐佳瑩正在舉行「變得有些奢侈的事」巡迴演唱會，目前10多場巡迴下來，徐佳瑩說她看到全場歌迷舉起燈海大合唱的畫面，「我總是被這樣的段落感動到偷偷落淚，很珍惜與歌迷交心時刻。」

徐佳瑩「變得有些奢侈的事」演唱會已經在北京、上海及深圳演出，巡迴至今已經唱到第17場，進入倒數計時的階段，「我開始出現微微捨不得的感覺。」徐佳瑩說每當全場歌迷在「尋人啟事」這首歌舉起手機製造出奢侈的星海，齊聲與她合唱，「就是我最被觸動的時刻，我都要忍住眼淚，深怕被大家發現。」

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徐佳瑩透過亞神音樂發布的新聞稿中透露，演唱會對她來說就是與歌迷交心的場所，音樂則是無條件的陪伴。「不管是正在想念、懷疑自己，或經歷任何挫折，音樂都能陪伴大家慢慢往前走，音樂可以讓大家克服很多難關及恐懼。」

除了演唱會之外，徐佳瑩也將為2014年發行的「尋人啟事」專輯發行限量編號紅膠版本，將從4月18日至28日開放預購，6月20日正式發行。（編輯：李亨山）1140416