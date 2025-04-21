「刺心切骨」台灣上映 丁寧：勿給孩子貼標籤

（中央社記者王寶兒台北21日電）啟發自台北捷運隨機殺人事件，台灣與新加坡合製電影「刺心切骨」去年入選多倫多亞洲國際影展，現於台灣上映。演員丁寧片中出演母親，她說，飾演該角後時刻警惕自己，別輕易給孩子貼標籤。

「刺心切骨」由新加坡新銳導演劉慧伶自編自導，卡司集結劉修甫、曹佑寧、丁寧、牧森、林子恆、曾向鎮等人，講述曾為擊劍好手的溫子涵（曹佑寧飾）某次比賽因失控行為入獄，在母親（丁寧飾）的阻撓下，他與原生家庭幾乎斷絕聯繫，出獄後才與同為擊劍選手的弟弟溫子滐（劉修甫飾）私下會面相處。

劉慧伶與片中演員在電影上映後連3天跑遍各地影廳宣傳，令人意想不到的結局引發觀眾映後熱烈討論。有 82 歲的觀眾在映後表示：「覺得兄弟倆會變成這樣媽媽很有責任。」丁寧也非常認同。

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丁寧說，在演的當下她並沒有覺得媽媽有問題，但回到觀眾角度看完電影之後，「我時刻警惕自己，不要成為這樣的媽媽，也不要輕易地為孩子貼標籤。」劉修甫說，這部電影以不同視角去看會有不同感受，笑說「歡迎大家第1刷可以先跟著弟弟視角看，第2刷以哥哥視角看，第3刷再用媽媽視角去看。」

劇組宣傳團隊今天透過新聞稿分享，跑影廳時也精心準備慶生環節，為即將生日的曹佑寧及牧森慶祝，2人不約而同將其中一個生日願望留給電影。曹佑寧許願，希望未來可以有越來越多人進戲院看他們用心做出來的電影；牧森則許願，希望電影票房一飛沖天，可以有更多人看到這樣很有意義的故事。（編輯：李亨山）1140421