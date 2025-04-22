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EXILE將來台會粉絲 AKIRA等7成員齊聚演出

2025/4/22 13:25（4/22 13:36 更新）
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歌手AKIRA（圖）日前獲微博日本年度最佳表演者獎，他領獎表示，「此次能獲得這麼有意義的獎項，我感到非常光榮，謝謝大家。」最後更以中文補充：「我會繼續挑戰下去，謝謝大家的支持。」（LDH愛夢悅提供）中央社記者洪素津傳真 114年4月22日
歌手AKIRA（圖）日前獲微博日本年度最佳表演者獎，他領獎表示，「此次能獲得這麼有意義的獎項，我感到非常光榮，謝謝大家。」最後更以中文補充：「我會繼續挑戰下去，謝謝大家的支持。」（LDH愛夢悅提供）中央社記者洪素津傳真 114年4月22日
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（中央社記者洪素津台北22日電）日本團體EXILE將於6月14日來台舉行粉絲見面會，有和粉絲互動橋段與小型LIVE演出。而團員AKIRA日前獲微博日本年度最佳表演者獎，他登台用中文嗨喊會繼續挑戰下去。

EXILE今天透過主辦單位表示，將於6月14日在台灣舉辦「EXILE 1st FAN MEETING IN TAIPEI」粉絲見面會，出席團員有AKIRA、TAKAHIRO、橘KENCHI、 NESMITH、SHOKICHI、世界、佐藤大樹共7人。

此次見面會同時是2025年啟動的EXILE新計畫PROJECT EXILE第10彈，活動內容包括與粉絲互動的特別單元及小型LIVE演出。

另外，AKIRA在15日於橫濱BUNTAI舉行的「2025微博文化交流之夜」中，獲頒微博日本年度最佳表演者獎。

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AKIRA登台領獎表示，「此次能獲得這麼有意義的獎項，我感到非常光榮，謝謝大家。今後我會更加珍惜與大家的相遇，帶著感謝的心努力前行。」最後更以中文說：「我會繼續挑戰下去，謝謝大家的支持。」

「EXILE 1st FAN MEETING IN TAIPEI」粉絲見面會將於6月14日在Zepp New Taipei舉行，4月26日中午12時於ibon售票系統及全台7-11的ibon機台全面啟售。（編輯：張雅淨）1140422

#AKIRA
#日本
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