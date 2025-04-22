加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮卓溪黑熊再度掠食家犬作勢攻擊人 中槍後死亡
首頁 / 娛樂

小天后卡蜜拉首度來台開唱 8/14降臨高流

2025/4/22 13:27（4/22 13:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
以熱門歌曲Havana、Señorita火速爆紅全球的樂壇小天后卡蜜拉（Camila Cabello）將帶著全新世界巡迴，8月14日在高雄流行音樂中心開唱。（Live Nation Taiwan提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年4月22日
以熱門歌曲Havana、Señorita火速爆紅全球的樂壇小天后卡蜜拉（Camila Cabello）將帶著全新世界巡迴，8月14日在高雄流行音樂中心開唱。（Live Nation Taiwan提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年4月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北22日電）以熱門歌曲Havana、Señorita火速爆紅全球的樂壇小天后卡蜜拉（Camila Cabello），今天正式宣布將帶著全新世界巡迴，8月14日首度在高雄流行音樂中心開唱。

日前社群瘋傳高雄收到一封來自美國邁阿密的情書，再配上Havana歌詞彩蛋，2天內以吸引超過萬人猜測卡蜜拉要來台灣開唱，今天主辦單位證實好消息，卡蜜拉睽違6年的世界巡迴「Camila Cabello Yours, C Tour」將首度來台。

卡蜜拉也透過主辦單位分享：「我真的等不及想跟你說這件事，謝謝你們的耐心，現在終於要實現了」，她也想把這次巡迴當作一封寫給大家，也獻給這個夏天的情書。

定居邁阿密的卡蜜拉15歲就從選秀節目中脫穎而出，加入女團Fifth Harmony（五佳人），獨特的舞台魅力，加上火辣拉丁風情與靈魂特色唱腔，讓她備受關注。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

卡蜜拉歌手生涯至今4度入圍葛萊美獎，獲得逾120座大獎肯定，更締造多首破億神曲，包含獲得鑽石認證（全美銷售突破1000萬張）的Havana與Shawn Mendes甜蜜對唱的Señorita、情歌代表作Never Be the Same等，在全球大放異彩奠定小天后地位。

主辦單位表示，Live Nation Taiwan會員於4月30日中午12時至晚間11時59分可獨家搶先購票；5月2日中午12時拓元售票系統全面開賣。（編輯：李錫璋）1140422

#高雄
#高雄流行音樂中心
#葛萊美獎
#卡蜜拉
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

71
更多編輯台推薦新聞：