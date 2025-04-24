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「復活劫」坎城影后飾單親媽 與假人兒子對戲痛哭

2025/4/24 17:23（4/24 17:41 更新）
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坎城影后蕾娜特萊茵斯薇在電影「復活劫」飾演單親媽媽，雖然對戲的「兒子」是個假人，她仍很快進入情緒痛哭。（海鵬提供）中央社記者王心妤傳真 114年4月24日
坎城影后蕾娜特萊茵斯薇在電影「復活劫」飾演單親媽媽，雖然對戲的「兒子」是個假人，她仍很快進入情緒痛哭。（海鵬提供）中央社記者王心妤傳真 114年4月24日
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（中央社記者王心妤台北24日電）坎城影后蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve）在新片「復活劫」飾單親媽媽，電影公司透露，蕾娜特萊茵斯薇首場戲要跟假人兒子對戲，她仍很快進入情緒，哭到連工作人員都被感動。

「復活劫」（Handling the Undead）故事描述在挪威某個夏天，某天大停電後產生異象，蕾娜特萊茵斯薇飾演的單親媽媽回家發現兒子死而復生，喜悅與震驚瞬間湧上心頭，決心在活屍橫行的世界中，誓死保護兒子。

根據電影公司提供資料，蕾娜特萊茵斯薇演出過程其實沒有跟飾演她的兒子的童星對戲，第一場母子對手戲時，蕾娜特萊茵斯薇要在推門進入家裡時落淚，而她看著假人偶仍舊很快入戲並落淚。

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她表示，看著「兒子」半人半屍的樣子忍不住母愛大爆發，哭到連工作人員都被感動。

「復活劫」將於30日全台上映。（編輯：陳政偉）1140424

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