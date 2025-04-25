陳慧琳合作小天王林家謙打造新歌 展現不同唱腔

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（中央社記者王心妤台北25日電）歌手陳慧琳踏入樂壇30年，她跟香港小天王林家謙跟Oscar聯手打造新歌「鳴謝你而不想說後悔」，由於此次展現不同唱腔，林家謙也不時提醒陳慧琳錄音要休息，以免聲帶磨損。

根據唱片公司提供的資料，陳慧琳跟林家謙溝通新歌方向時，林家謙正好想寫一首關於感恩的歌，兩人一拍即合，歌詞的「皮囊中凋謝，靈魂不凋謝」更獲得陳慧琳喜愛，她說：「雖然皮囊會凋謝，但靈魂會長存，所以我想透過這首歌鳴謝陪伴我的歌迷。」

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新歌改變唱腔，陳慧琳也說，演唱時要像在空中飄著，配合歌詞也不能太甜蜜，而是用輕輕的聲音去唱，「聲線要好溫柔，好像在星空上面唱歌一樣。」林家謙則會提醒她錄音時要休息，以免聲音勞損或令聲帶磨損。

「鳴謝你而不想說後悔」MV將於今天晚上9時後在陳慧琳的YouTube頻道上架。（編輯：龍柏安）1140425