「火神的眼淚」音樂劇版 重現救災現場義氣熱血

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（中央社台北27日電）故事工廠攜手瘋戲樂工作室，將公視話題影集「火神的眼淚」改編為音樂劇，全台巡演，重現救災現場義氣與熱血。

根據故事工廠發布的新聞稿，音樂劇由黃致凱負責改編、執導及作詞，金馬獎常客王希文擔任音樂執導與作曲，集合楊大正、方宥心、王為、周家寬、羅美玲、是元介等23名演員登台飆戲。

此劇日前於台北表演藝術中心舉辦星光試演場，台下觀眾淚灑現場，更有177名來自雙北消防局消防員齊聚觀戲。謝幕時，黃致凱向消防英雄致敬：「今晚的星光，不是藝人，而是每一位在黑暗中帶來希望的消防員！」

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散場後，不少消防員分享自身經驗，認為劇中對「創傷後壓力症候群（PTSD）」的描寫極為真實；有人感動提到：「搜救時唱『當我們同在一起』，讓我想到即使身處危險，只要有夥伴陪伴，就不孤單。」

「火神的眼淚」音樂劇近日至6月，在台北、高雄、桃園、台南、台中等地演出，更多加演場次將陸續公布。（編輯：管中維）1140427