陳孝萱新片素顏憔悴演悲母 見鏡中自己嚇一跳

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（中央社記者洪素津台北28日電）演員陳孝萱在電影「山忌 黃衣小飛俠」素顏憔悴出演神智恍惚的悲母，只為尋找在山中離奇消失的孩子，她分享有次在鏡中看到自己憔悴模樣也嚇一跳，「原來我看起來這麼可怕。」

「山忌 黃衣小飛俠」今天公開新卡司，由樂團四分衛主唱「阿山」陳如山顛覆過往形象，飾演因愛子失蹤而陷入瘋狂的父親；陳孝萱則出演神智恍惚的悲情母親。2人在片中展現精神崩潰的精湛演技，只為尋找在山中離奇消失的孩子。

久未現身大銀幕的陳孝萱，將現實中的母親心境注入角色，她透過新聞稿分享，「為孩子付出一切的心情，是我真實的投射。」不僅不介意素顏上鏡，甚至配合劇組加強憔悴妝容。

陳孝萱分享某次拍片途中，在洗手間鏡中看到自己憔悴的模樣也嚇一跳，「原來我看起來這麼可怕，難怪大家都說我很可憐。」私下超怕看恐怖片的她，這回首次挑戰靈異題材，卻意外精準拿捏角色驚悚氛圍，甚至被導演封為本片的「詭異擔當」。

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四分衛主唱陳如山近年參與多部影視作品，私下給人搖滾暖男形象的他，這回在片中為演出深山尋子的瘋狂父親，參考了「魔戒」角色咕嚕的動物性演繹，刻意削弱自我意識，展現精神崩潰的狀態。

陳如山坦言，「第一次讀劇本時，光想到失去兒子就忍不住落淚，心裡也充滿恨意。」他還透露，為揣摩中邪神情，曾對著家中貓咪練習，結果多次嚇得愛貓彈飛，意外開發出獨具風格的邪氣演技。（編輯：張雅淨）1140428