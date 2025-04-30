韓啦啦隊女神李雅英玩遊戲落敗 吞大腸包榴槤作嘔

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北30日電）韓國啦啦隊女神李雅英錄製台灣綜藝節目、玩遊戲吃夜市美食，不料連3場競賽都最輸，落入敗部受罰吃「苦茶奶茶」、「大腸包榴槤」、「黃連薯條」，苦臭滋味讓她連連作嘔。

台灣夜市文化聞名世界，各式美味小吃與趣味遊戲，讓人流連忘返，綜藝節目「11點熱吵店」把夜市搬進攝影棚，邀韓國啦啦隊員李雅英來體驗玩遊戲嗑夜市美食，不料她在遊戲接連落敗，夜市美食看得到吃不到，只能吃懲罰惡魔餐點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

李雅英第1場比賽落敗硬吞「苦茶奶茶」，飲料才一入口，五官皺在一起，表情痛苦到不行，緊接著她挑戰隔空黏氣球再度失利，被罰吞下地獄料理「大腸包榴槤」，只見她再度表情崩壞，當場蹲在地上乾嘔。

節目最後安排擲骰子對決，結果李雅英又輸給關主劉書宏，只能含淚吃下苦到極點的「黃連薯條」，整個人心情直線墜落。李雅英苦笑透過新聞稿表示：「夜市遊戲很好玩，但心情不好玩。」（編輯：龍柏安）1140430