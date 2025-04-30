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「上山下海過一夜」挑戰嘉明湖 見證孕婦登山神技

2025/4/30 17:26（4/30 17:51 更新）
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金鐘行腳節目「上山下海過一夜」推出特別企劃「白色嘉明湖」，登山家詹喬愉（左起）、德國探險家Hong、主持人艾美、嚮導卓福星、「阿傑」黃仕傑、主持人Max、八弟展開高山冒險。（三立電視提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年4月30日
金鐘行腳節目「上山下海過一夜」推出特別企劃「白色嘉明湖」，登山家詹喬愉（左起）、德國探險家Hong、主持人艾美、嚮導卓福星、「阿傑」黃仕傑、主持人Max、八弟展開高山冒險。（三立電視提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年4月30日
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（中央社記者葉冠吟台北30日電）金鐘行腳節目「上山下海過一夜」推出特別企劃「白色嘉明湖」，班底攜手懷孕5個月登山家詹喬愉與德國探險家Hong，從高山症危機到奇遇水鹿、帝雉等神獸，展開驚喜不斷高山冒險。

「上山下海過一夜」主持人八弟、阿傑哥、艾美、Max最新一期決定挑戰夢幻的雪白嘉明湖，不過八弟這趟拍攝卻差點被高山症打敗。

製作單位今天分享，前一晚剛在新竹演完舞台劇的八弟，睡不到3小時，就準備從台東戒茂斯登山口開爬；沒想到爬到一半，八弟就頭痛、暈眩症狀齊發，幸虧布農族嚮導一邊分享部落傳說、一邊穩住他的狀態，讓他最終順利趕上大隊並感動表示：「這趟不只學會跟高山症談判，更感受到夥伴的溫暖，像被整座山林抱在懷裡！」

阿傑哥這次則開啟「野生動物偵探」模式，在布農族傳統獵徑上眼尖捕捉到台灣神獸級生態陣容，包含有鑽石光澤的高砂蛇、優雅行走的水鹿、羽毛斑斕的帝雉，堪稱生態界時裝週，讓德國探險家Hong驚呼：「台灣的山林，根本是生物界的超模派對！」

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艾美與懷孕5個月的詹喬愉並肩作戰，上了一堂震撼的「孕婦百岳課程」，尤其詹喬愉挺著孕肚輕鬆應對高山挑戰，邊爬邊分享如何打破「孕婦只能在家安胎」刻板印象；Max則把獵寮營地變成「高山夜市2.0」祭出豆皮菜飯與特製刈包，讓全員開心到差點忘記在拍節目。

本集「上山下海過一夜」特別企劃，將於5月1日晚間10時，在三立電視播出。（編輯：陳仁華）1140430

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行腳節目「上山下海過一夜」節目邀請登山家詹喬愉（左）、德國探險家Hong（右）挑戰嘉明湖，主持人艾美（中）向懷孕5個月的詹喬愉學了一堂震撼的「孕婦百岳課程」。（三立電視提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年4月30日
行腳節目「上山下海過一夜」節目邀請登山家詹喬愉（左）、德國探險家Hong（右）挑戰嘉明湖，主持人艾美（中）向懷孕5個月的詹喬愉學了一堂震撼的「孕婦百岳課程」。（三立電視提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年4月30日
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