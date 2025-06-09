少女樂團吶喊吧 日女子搖滾樂團8月台北開唱
2025/6/9 15:54
（中央社記者洪素津台北9日電）日本女子搖滾樂團TOGENASHI TOGEARI將於8月10日登上台北Legacy TERA演出，該團以動畫「GIRLS BAND CRY 少女樂團吶喊吧」出道，主打歌「炸裂綻放」在YT破1480萬點閱。
動畫「GIRLS BAND CRY 少女樂團吶喊吧」描繪5名少女透過音樂組成樂團「TOGENASHI TOGEARI」，在彼此陪伴下找回歸屬與勇氣，從動畫延伸至現實舞台的演出，也讓這段青春物語有了更多真實感。
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樂團的主打歌「炸裂綻放」（爆ぜて咲く）在YouTube突破1480萬點閱，更登上2024年日本霸權動畫之一，藍光首卷銷量也一舉超越人氣動畫「鬼滅之刃」。
TOGENASHI TOGEARI（トゲナシトゲアリ）將於8月10日登上台北Legacy TERA舉辦專場演出。這場演出由擔任劇中角色「井芹仁菜」的理名、「河原木桃香」的夕莉與「RUPA」的朱李3人登台，雖然其他成員美怜與凪都因暫停活動，未能來台，但現場將搭配支援樂手共同完成演出。（編輯：吳素柔）1140609
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