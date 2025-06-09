劉以豪「山忌」瘦成紙片人 深情告白袁澧林惹淚

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（中央社記者洪素津台北9日電）演員劉以豪為貼近電影「山忌 黃衣小飛俠」角色，暫停健身2個多月，原本肌肉消風，他笑稱自己像紙片人。而劉以豪在片中對女友袁澧林不離不棄惹哭觀眾，讓她也直呼揪心。

「山忌 黃衣小飛俠」改編自台灣高山流傳逾半世紀的靈異傳說，電影勇敢突破類型框架，不僅融合靈異與驚悚，更注入愛情與時間元素，挑戰台灣電影罕見的混合類型敘事。

片商透過新聞稿指出，電影上映首周末3日票房，全台強勢突破新台幣1222萬元，奪下2025年台灣電影開片票房冠軍，在上半年華語片市場相對低迷之際，為影壇注入一劑強心針。

不僅在台票房表現亮眼，片商也同步宣布捷報，「山忌 黃衣小飛俠」版權已成功銷售至韓國及多個東南亞地區，累計拓展至超過10個海外地區，全球觀眾都將有機會大銀幕見證這部結合台灣在地傳說與驚悚元素的原創力作。

片中，劉以豪為貼近角色狀態，刻意暫停健身兩個多月，讓原本的肌肉消風，甚至連腰圍都小一圈，戲服都得不斷修改縫緊，他表示：「2個多月沒有健身，整個人越看越單薄，快變紙片人。」

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劉以豪劇中對中邪的女友袁澧林不離不棄，一場告白戲讓無數觀眾哭到措手不及。劉以豪坦言，自己平時不會輕易落淚，當下那份情感是自然湧現，「不管是脆弱感、還是最內心的那一面，就跟著角色釋放出來。」

袁澧林則形容，這場戲極度揪心，「我們拍了一整天，反覆哭了一整天，角色他們過往的疙瘩和無法解開的結，終於在這裡解開。」（編輯：吳素柔）1140609