加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
萬海旺春輪印度外海失火 4名船員失蹤
首頁 / 娛樂

丁噹11月小巨蛋「夜遊」 學會愛人享受約會

2025/6/9 17:39（6/9 18:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
歌手丁噹（圖）將第4次前進台北小巨蛋開唱，11月15日首場完售後宣布16日加場。她9日與媒體分享心情，對於兩場演唱會是否有嘉賓，丁噹保持神秘表示，「希望有」。中央社記者陳怡璇攝 114年6月9日
歌手丁噹（圖）將第4次前進台北小巨蛋開唱，11月15日首場完售後宣布16日加場。她9日與媒體分享心情，對於兩場演唱會是否有嘉賓，丁噹保持神秘表示，「希望有」。中央社記者陳怡璇攝 114年6月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北9日電）歌手丁噹將第4次前進小巨蛋開唱，11月15日首場完售後宣布16日加場；今天回顧前3次攻蛋畫面，丁噹忍不住淚崩「出道快18年我學會怎麼愛人，很開心用音樂陪伴大家」。

睽違10年，丁噹演唱會「夜遊」將再唱進台北小巨蛋 ，她今天與媒體分享心情，記者會上唱片公司特別回顧攻蛋史，分別是2011年「歌舞線上」、2014年「真愛好難得」及2015年「我愛你戀習曲」。

丁噹看完影片後忍不住落淚：「看到這些畫面很多感觸，我從小是缺乏愛，出道快18年我學會怎麼愛人，唱了很多情歌，很開心用音樂陪伴大家」；兩場演唱會是否有嘉賓？她保持神秘，「希望有」。

丁噹說，自己容易沒安全感也不相信愛情，在感情中會想抓住愛卻又害怕失去；如今出道快18年，終於能告訴自己「我自己就是愛本身」。

丁噹表示，現在交友狀態就是自在認識新朋友、不帶目的，有空就大家一起出去吃吃飯；以前比較害羞，現在身心靈都打開了，可以主動認識人，對自己夠自信就沒問題。

google news透過 Google News追蹤中央社

丁噹坦言曾有交往6年、一度論及婚嫁的對象，但對方沒給足安全感、自己也有內在課題；而現在已經不想再經歷窒息的戀愛「鎖住彼此太辛苦」，給對方空間與自由的相處模式很舒服。

丁噹笑說現在「有一些好朋友」，享受約會的狀態，演唱會也會邀他們來。（編輯：陳清芳）1140609

#丁噹
#台北小巨蛋
#演唱會
歌手丁噹（圖）睽違10年，將再唱進台北小巨蛋，9日記者會上，唱片公司特別回顧攻蛋史，她淚崩表示，「出道快18年我學會怎麼愛人，唱了很多情歌，很開心用音樂陪伴大家」。中央社記者陳怡璇攝 114年6月9日
歌手丁噹（圖）睽違10年，將再唱進台北小巨蛋，9日記者會上，唱片公司特別回顧攻蛋史，她淚崩表示，「出道快18年我學會怎麼愛人，唱了很多情歌，很開心用音樂陪伴大家」。中央社記者陳怡璇攝 114年6月9日
丁噹
蔡依林2019演出創收視最高紀錄 6/21再登hito唱新歌樂天桃猿動紫趴6月登場 邀動力火車等12組藝人
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：