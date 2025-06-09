丁噹11月小巨蛋「夜遊」 學會愛人享受約會

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（中央社記者陳怡璇台北9日電）歌手丁噹將第4次前進小巨蛋開唱，11月15日首場完售後宣布16日加場；今天回顧前3次攻蛋畫面，丁噹忍不住淚崩「出道快18年我學會怎麼愛人，很開心用音樂陪伴大家」。

睽違10年，丁噹演唱會「夜遊」將再唱進台北小巨蛋 ，她今天與媒體分享心情，記者會上唱片公司特別回顧攻蛋史，分別是2011年「歌舞線上」、2014年「真愛好難得」及2015年「我愛你戀習曲」。

丁噹看完影片後忍不住落淚：「看到這些畫面很多感觸，我從小是缺乏愛，出道快18年我學會怎麼愛人，唱了很多情歌，很開心用音樂陪伴大家」；兩場演唱會是否有嘉賓？她保持神秘，「希望有」。

丁噹說，自己容易沒安全感也不相信愛情，在感情中會想抓住愛卻又害怕失去；如今出道快18年，終於能告訴自己「我自己就是愛本身」。

丁噹表示，現在交友狀態就是自在認識新朋友、不帶目的，有空就大家一起出去吃吃飯；以前比較害羞，現在身心靈都打開了，可以主動認識人，對自己夠自信就沒問題。

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丁噹坦言曾有交往6年、一度論及婚嫁的對象，但對方沒給足安全感、自己也有內在課題；而現在已經不想再經歷窒息的戀愛「鎖住彼此太辛苦」，給對方空間與自由的相處模式很舒服。

丁噹笑說現在「有一些好朋友」，享受約會的狀態，演唱會也會邀他們來。（編輯：陳清芳）1140609