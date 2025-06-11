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韓瑜首錄推理實境秀 想演恐怖片扮屍體

2025/6/11 16:23
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（中央社記者洪素津台北11日電）演員韓瑜錄製沉浸式戲劇推理實境節目，節目中飾演氣場很強的大姐。她表示，節目題材相當吸引她，因為一直想演恐怖片、屍體、殺人犯、變態，這次終於可以過過戲癮。

沉浸式戲劇推理實境節目「百分之一相對論」，找來喜翔、韓瑜、周曉涵、喬瑟夫、馬力歐、廖允杰、鄭煒齡一起拍攝「黎明別館」單元，劇情圍繞神秘楊家故事。

劇中喜翔是大家長，韓瑜飾演氣場很強的大姐，廖允杰（小杰）是以妻為天的大姐夫，喬瑟夫飾演裝好人的奸詐二哥，周曉涵為乖乖小妹，鄭煒齡飾演受到爺爺寵愛的孫女，馬力歐則是喜翔的管家。

韓瑜透過新聞稿分享接受節目邀約的原因，她表示，因為單元劇故事都是恐怖題材，「我出來工作的夢想，第一個是想演恐怖片、演屍體、演殺人犯、演變態等等。」她也藉此過過戲癮。

飾演韓瑜懦弱丈夫的廖允杰表示，「韓瑜姐入戲很快，也讓我很快的進入角色狀態。但有點不敢直視韓瑜姐眼睛，非常有氣場」。

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被問及夫妻檔是否有親密戲，廖允杰表示，和喬瑟夫比較親密；喬瑟夫則笑回：「我們有一些拉拉扯扯的部分，不小心有點擦槍走火。」耐人尋問的回答，也讓人期待節目劇情的發展。

「百分之一相對論」將於2026年在三立電視台、LINE TV以及緯來電視網等平台播出。（編輯：吳素柔）1140611

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