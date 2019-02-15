馬國法院准高盛前職員 返美面對1MDB案起訴

（中央社吉隆坡15日綜合外電報導）馬來西亞法院今天裁定，一馬發展公司（1MDB）詐欺案中被捕的高盛集團（Goldman Sachs Group Inc）前職員黃宗華（Roger Ng），獲准返回美國面對刑事起訴。

路透社報導，黃宗華涉嫌為侵吞自大馬主權財富基金一馬發展公司（1MDB）的款項洗錢，遭美國司法部宣告起訴，不久後自去年11月1日開始羈押在吉隆坡。他在2014年已自美國高盛集團（Goldman Sachs）離職。

吉隆坡法院法官愛德溫（Edwin Paramjothy Michael Muniandy）今天表示，黃宗華已同意放棄引渡聽審請求權，只待馬來西亞內政部下令，即可將他送往美國。

他的律師陳福泉（Tan Hock Chuan，音譯）請求，相關命令在30天內發出。根據馬來西亞法律，下令期限是3個月內。

陳福泉說，黃宗華已就保釋等條件，和美國司法部達成協議。

陳福泉在庭上說：「被告有意在美國紐約東區法院根據實際案情進行辯護。」

黃宗華的紐約律師艾格尼費羅（Marc Agnifilo）在審訊開始前告訴路透社，他的客戶有意在美國聯邦法院庭上宣告無罪。

黃宗華在馬來西亞也面臨刑事訴訟，但無法確定，這對他被送往美國有何影響。馬來西亞檢察總署並未立即回應訪問。

高盛集團因替一馬發展公司承銷和安排募得65億美元的3檔債券，而受到馬國當局與美國司法部調查。（譯者：蘇梨若/核稿：張佑之）1080215