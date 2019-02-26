葉倫開砲 批川普不懂聯準會

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）前主席葉倫（Janet Yellen）今天表示，川普總統不懂聯準會。

彭博報導，葉倫在今天播出的美國公共媒體（American Public Media）節目「市場」（Marketplace）訪問中時說：「我甚至懷疑，他能不能說出聯準會的職志是最大化就業與維持物價穩定。這是國會賦予聯準會的職責。」

葉倫表示：「他對聯準會的匯率目標發表過評論，為的是支持自己的貿易計畫，或可能是想平衡美國的貿易。」「從那樣的評論可以得知，他不太了解聯準會對經濟的影響與適切的政策目標。」

葉倫是首位職掌聯準會的女性，去年2月下台。當時川普屬意鮑爾（Jerome Powell）接任主席，打破總統任命現任聯準會主席續任的長期慣例。

而鮑爾雖是總統欽點，也沒躲過川普對聯準會升息的公開批評；葉倫認為，諸如此類的批評可能帶來重傷害。

「我認為，如果那是刻意為之，就真的會帶來衝擊，特別是如果美國的狀況因任何理由惡化，大家對聯準會的信心就可能受到影響。」

現任華府布魯金斯研究所（Brookings Institution）研究員的葉倫也說，對「接替我的人很有信心」，就算她續任聯準會主席，政策也不會和現行路線相去太遠。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1080226