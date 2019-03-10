越南非洲豬瘟肆虐 12省市成疫區

（中央社河內10日電）越南獸醫部門證實，近日在北部廣寧省和寧平省發現非洲豬瘟疫情病例；截至目前為止，全國共有12個省市淪為疫區。

越南「勞動報」新聞網站報導，廣寧省（Quang Ninh）東朝市（Dong Trieu）一處農戶養殖豬場近日出現多頭豬隻生病的現象，當地獸醫部門獲報8日前往採集4個樣本送驗。

報導指出，檢驗結果顯示，這4個樣本對非洲豬瘟病毒都呈現陽性。

此外，寧平省（Ninh Binh）華閭縣（Hoa Lu）一處農戶養殖豬場近日也出現類似現象，獸醫部門採樣送驗後，在4個樣本中有2個對非洲豬瘟病毒呈現陽性。

報導說，獸醫部門在上述2個省分發現非洲豬瘟病例後，立即撲殺染病豬場的全部豬隻，並展開防疫相關工作。

在此之前，北部的興安省（Hung Yen）、太平省（Thai Binh）、海防市（Hai Phong）、河內市、河南省（Ha Nam）、海陽省（Hai Duong）、和平省（Hoa Binh）、奠邊省（Dien Bien）與太原省（Thai Nguyen）以及位於中部的清化省（Thanh Hoa）共10個省市已先後淪為疫區。（編輯：陳永昌）1080310