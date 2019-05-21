美鞋商籲勿對中國製品加稅 警告恐成消費者災難

（中央社紐約20日綜合外電報導）耐吉（Nike）、阿迪達斯（Adidas）、Under Armour、Foot Locker 等運動用品商今天聯合致信總統川普說，對進口中國鞋課徵關稅，會是美國消費者的「災難」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，170多家鞋商在信中寫道：「對中國鞋加徵關稅，會對美國個人和家庭帶來立即與長期影響...也會威脅業界許多公司的經濟存續。」

這封張貼在業界貿易組織「美國鞋襪經銷商協會」（Footwear Distributors and Retailers of America, FDRA）官網的信，也發給貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）、商務部長羅斯（Wilbur Ross）、國家經濟會議（National Economic Council）主席柯德洛（Larry Kudlow）。

本月稍早川普政府對價值2000億美元的中國製商品加徵關稅，最受衝擊的是工業材料和零組件，但行李箱、帽子、手套也適用。

此外，川普政府也展開程序，準備對先前未遭課稅的價值3250億美元進口中國商品加徵25%關稅，這裡面就包括運動鞋和玩具等消費性商品。

美國鞋襪經銷商協會評估，對中國鞋加徵25%關稅，會讓美國消費者年增70億美元支出。

根據業界數據，中國是美國鞋商供應鏈的重要環節，2017年美國進口的鞋子中，中國商品占72%。2018會計年度，耐吉有26%鞋子和26%衣服在中國生產。

鞋商也在聯合信中指出，沒辦法迅速把生產撤出中國。

「鞋類是非常資本密集的產業，要籌備多年才能做出有關生產商的決定，公司沒辦法只靠遷廠來適應那些改變。」（譯者：鄭詩韻/核稿：林治平）1080521