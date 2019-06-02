中國闡貿易戰立場 官媒解讀重點：責任在美方

（中央社記者翟思嘉上海2日電）中國今天發布「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書，官媒旗下微信公號「俠客島」解讀其有4大看點，重在表明經貿磋商受挫，責任完全在美方。

中國國務院今天上午發表「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書，是繼去年9月24日後，中國發布的第二份白皮書，聚焦經貿磋商，表達中方立場。

官媒人民日報海外版旗下微信公眾號「俠客島」今天發文表示，白皮書是中國政府正式的對外官方聲明，重要意義不可小覷。

俠客島表示，白皮書在G20舉行前發表，可以看做是中方對下一輪經貿磋商，甚至中美兩國領導人會晤的立場表白。

俠客島還說，這份白皮書「大量引用了美官方、商會、智庫和WTO等國際組織的說法和數據，來反駁美方的不實指責」。此外，文中詳述美國3次「出爾反爾」的經過，以表明磋商出問題，責任完全在美方。

文中表示，白皮書也可以歸納出重點：中國在原則問題上決不讓步。並稱「城下之盟」及「不平等條約」這兩個詞，在中國人的精神世界中是觸動歷史神經的，關乎民族尊嚴的。

中國立場激進的外圍官媒環球時報也轉發社評表示，「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書，清晰展現美方在經貿磋商過程中3次出爾反爾，不講誠信的形象，以豐富的事實和數據闡明，中美經貿磋商出現多次波折，責任完全在美方。

環時也說，白皮書強調中方的原則立場，以及中方捍衛原則與核心利益的決心與態度。並稱「希望華盛頓的決策者也能認真研讀這份白皮書，細細品味其中的態度和意涵」。（編輯：林克倫）1080602