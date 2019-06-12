委內瑞拉移民潮 影響秘魯經濟

（中央社記者唐雅陵聖保羅11日專電）自2014年委內瑞拉爆發政治經濟危機以來，陸續有300萬人逃離委國，其中逾75萬人抵達秘魯，對當地勞工構成競爭威脅，也對國家經濟產生有利影響。

根據秘魯中央銀行的最新報告，2018年秘魯國內生產毛額（GDP）成長4%，其中0.33個百分點歸功於委內瑞拉移民的支出。

秘魯中央銀行暨美洲開發銀行前執行主任坎波多尼可（Jorge Baca Campodonico）指出，2018年在秘魯的委內瑞拉的人數大幅成長，從1月份4萬人增加到12月約65萬人。

大多數委內瑞拉移民在非正規市場工作，平均收入為最低工資－大約289美元（約合新台幣9073元）或更低。

秘魯非政府組織委內瑞拉聯盟主席培瑞斯（Oscar Perez）說，委內瑞拉人民大規模外流的一個積極面向是，振興接收國的經濟，因為這些移民都要租房、聘請服務、繳消費稅；如果正式就業，還要向這個國家的國庫納稅。

秘魯中央銀行還指出，委內瑞拉移民的有利影響是通貨膨脹明顯下降，因為理論上，現有勞工人數增加除了降低工資成本，還可能降低物價。

委內瑞拉人聚居最多的秘魯首都利馬，2017年的通貨膨脹率為3.9%，2018年為2.5%；全國其他地區分別為4.8%和3.4%。

雖然如此，波多尼可將通貨膨脹率下降歸因於食品價格降低，特別是馬鈴薯。他認為，如果委內瑞拉移民真的影響通貨膨脹，也只是邊緣影響。

委內瑞拉移民潮最有爭議的地方是對秘魯勞工構成競爭威脅。對移民最敏感的群體是39歲以下和教育水準較低的人，這一群體約占利馬都會地區勞工人口的7%，其中約45%從事服務業，而多數委內瑞拉移民也在服務業討生活。

波多尼可指出，在抵達秘魯的70多萬委內瑞拉民眾中，只有3萬人進入正規市場工作，他們中的大多數人在商業工作，或是當服務員和保鏢，所以平均收入為最低工資。

專家表示，委內瑞拉移民顯示了秘魯的非正規市場具有非常重要的吸收能力，秘魯不缺乏就業機會，但有些工作品質低下，所以不是委內瑞拉人搶走秘魯人的工作機會，而是委內瑞拉人願意接受低薪工作。

例如在商業和保安業，大多數勞工是委內瑞拉人，因為他們比一般從事這些行業的秘魯人資歷好，但薪資要求較低，根據成本效益原則，當然聘請委內瑞拉人更有利。

但這種大規模移民也對公共服務產生重大負面影響。秘魯的醫療、教育和其他社會服務系統已經有本身的限制問題，隨著成千上萬移民的到來，顯然產生新的問題。

秘魯前財政部長、天主教大學教授塞固拉（Alonso Segura）認為，委內瑞拉的人口外流對秘魯經濟的影響有好有壞。從短期來看，它甚至可以刺激經濟，卻壓低工資，特別是在資格要求較低的行業，但同時讓雇主有更多可聘請的人力。

塞固拉說，從經濟上來看，這些移民浪潮也可以產生長期性成長，但影響程度將取決於秘魯是否可以給予他們充分的就業機會和高品質的工作。（編輯：馮昭）1080612