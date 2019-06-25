美農業部長承認 美國農民因貿易戰受害

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國農業部長帕度在今天播出的訪問中承認，美國農民在總統川普與中國的貿易戰中受到「傷害」。他並說，不預期川普本週在日本與中國國家主習近平會談時能達成協議。

帕度（Sonny Perdue）告訴有線電視新聞網（CNN），儘管難寄望川普在日本大阪舉行的20國集團（G20）高峰會期間與習近平達成貿易協議，他希望雙方能在年底前達成協議。

川普政府已經對農民提供補助，因為他們是共和黨籍的川普2016年贏得總統大選的重要選民，卻在與中國的貿易爭端中受衝擊最大。

帕度表示：「我想他們是貿易爭端中受傷害的人之一，是的。我們採取行動前就明白，一旦對中國祭出處罰，如果他們採取報復行動，農民將首當其衝。」

他又說：「我曾告訴總統，總統也了解，不能靠愛國心來付帳。我們都知道，他當然也知道。因此他設法彌補他們因為貿易中斷受到的傷害。」

川普政府上個月公布對農民的160億美元補助方案，以補償他們因為10個月美中貿易戰所受損失。美國出口的大豆原本有超過6成輸往中國，這場貿易戰使得中國停止採購美國大豆，美國農民賣不出去的大豆數量創新紀錄。（譯者：林治平）1080625