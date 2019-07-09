拒收洋垃圾 印尼把200多噸垃圾退回澳洲

（中央社雅加達9日綜合外電報導）印尼今天表示，將把超過210噸的垃圾送回澳洲；除了印尼，多個東南亞國家也都向「洋垃圾」說不，拒絕成為外國的垃圾場。

中國2018年禁止進口外國塑膠廢棄物後，全球的資源回收體系隨之手忙腳亂，已開發國家不得不另覓棄置廢棄物的場所，大量垃圾隨即轉向東南亞，引起各國當地反對聲浪。

印尼當局表示，澳洲Oceanic Multitrading公司在印尼的PT.MDI公司協助下，將廢棄物送往印尼。

東爪哇（East Java）海關單位的發言人告訴法新社，在泗水市（Surabaya）查扣的8個貨櫃，裡面本應只有廢紙，但官員卻在裡面發現有害物質，以及包括塑膠瓶、打包垃圾、使用過的尿布、電子垃圾、鋁罐等家庭廢棄物。

東爪哇海關單位昨天已在另一份聲明指出，印尼環境部稽查後建議「將東西送回」，並表示此舉是為保護大眾和印尼的環境，尤其是東爪哇，免受有害與毒性廢棄物危害。

印尼上週才宣布將49個裝滿垃圾的貨櫃送回包括法國在內的多個已開發國家；馬來西亞5月將450噸進口垃圾送返澳洲、孟加拉、加拿大、中國、日本、沙烏地阿拉伯及美國等地；菲律賓上個月則將69個裝有垃圾的貨櫃送回加拿大，整件事以加、菲兩國外交齟齬告終。

根據世界自然基金會（WWF）的資料，每年計有3億噸塑膠製品產出，這些製品最終大多流向大型掩埋場或汙染海洋，使後者成為日漸嚴峻的國際問題。（實習編譯：張廖永臻/核稿：陳亦偉）1070709