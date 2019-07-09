更多編輯台推薦新聞：
影片／MLB全壘打大賽 阿隆索力壓小葛雷諾封王
運動

影片／MLB全壘打大賽 阿隆索力壓小葛雷諾封王

重現3萬年前航行 台日聯手划圓木舟從台東抵沖繩
生活

重現3萬年前航行 台日聯手划圓木舟從台東抵沖繩

費德瑞溫網晉級 28年來大滿貫8強年紀最大選手
運動

費德瑞溫網晉級 28年來大滿貫8強年紀最大選手

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

拒收洋垃圾 印尼把200多噸垃圾退回澳洲

最新更新：2019/07/09 17:23

（中央社雅加達9日綜合外電報導）印尼今天表示，將把超過210噸的垃圾送回澳洲；除了印尼，多個東南亞國家也都向「洋垃圾」說不，拒絕成為外國的垃圾場。

中國2018年禁止進口外國塑膠廢棄物後，全球的資源回收體系隨之手忙腳亂，已開發國家不得不另覓棄置廢棄物的場所，大量垃圾隨即轉向東南亞，引起各國當地反對聲浪。

印尼當局表示，澳洲Oceanic Multitrading公司在印尼的PT.MDI公司協助下，將廢棄物送往印尼。

東爪哇（East Java）海關單位的發言人告訴法新社，在泗水市（Surabaya）查扣的8個貨櫃，裡面本應只有廢紙，但官員卻在裡面發現有害物質，以及包括塑膠瓶、打包垃圾、使用過的尿布、電子垃圾、鋁罐等家庭廢棄物。

東爪哇海關單位昨天已在另一份聲明指出，印尼環境部稽查後建議「將東西送回」，並表示此舉是為保護大眾和印尼的環境，尤其是東爪哇，免受有害與毒性廢棄物危害。

印尼上週才宣布將49個裝滿垃圾的貨櫃送回包括法國在內的多個已開發國家；馬來西亞5月將450噸進口垃圾送返澳洲、孟加拉、加拿大、中國、日本、沙烏地阿拉伯及美國等地；菲律賓上個月則將69個裝有垃圾的貨櫃送回加拿大，整件事以加、菲兩國外交齟齬告終。

根據世界自然基金會（WWF）的資料，每年計有3億噸塑膠製品產出，這些製品最終大多流向大型掩埋場或汙染海洋，使後者成為日漸嚴峻的國際問題。（實習編譯：張廖永臻/核稿：陳亦偉）1070709

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報