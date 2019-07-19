北太平洋秋刀魚漁獲量 8國同意設限55.6萬噸

（中央社記者楊明珠東京19日專電）台灣、中國、日本等8國參與北太平洋漁業委員會（NPFC）在東京召開的年會，昨天達成協議，明年起北太平洋秋刀魚漁獲限為55.6萬公噸。這是對保護秋刀魚資源邁出關鍵一大步。

北太平洋漁業委員會16日至18日在東京召開年會，有來自台灣、中國、日本、南韓、加拿大、俄羅斯、美國、萬那杜的代表出席，會議最後通過秋刀魚漁獲限額措施，規定2020年NPFC公約水域及沿岸國專屬經濟水域（EEZ）的秋刀魚總容許漁獲量為55.625萬公噸。

公約水域總容許漁獲量為33萬公噸，EEZ水域為22萬6250公噸。各國2020年在公約水域之漁獲量不得超過各自2018年的漁獲量。

漁業署表示，我國每年7至11月約有90艘漁船在北太平洋公海作業，近年年產量約16萬公噸，是NPFC公約水域中最重要的秋刀魚資源利用國家之一，漁業利益重大。

日本朝日新聞報導，近年來，中國秋刀魚漁獲量急速增加，但日本卻持續處於漁獲量少的情況。秋刀魚漁獲設限，可望對過漁狀態（overfished）產生一定的遏止效果。

日本在會中提議，將秋刀魚漁獲限額設定為年產量45萬公噸，與去年的44萬公噸差不多，在這樣的範圍內，分為在公海與專屬經濟海域（EEZ）捕撈。台灣、中國的秋刀魚捕撈主要的漁場是公海，這與日本主要的漁場EEZ分開計算額度，日本希望確保漁獲量。

日本水產廳表示，中國主張不希望將來漁獲量可能成長一事遭到否定。最後會中達成協議的漁獲量限額比日本提議的一年額度約多出10萬公噸，為一年55萬6250公噸，比去年實際漁獲量多出25%。

日本的秋刀魚漁獲量2000年至2009年之間每年約20至35萬公噸，但2015年以後大降，2017年降至約8萬公噸。日本於2017、2018年會上曾提議漁獲量設定上限，但遭中國反對，未能達成協議。

NPFC科學委員會會議於今年4月召開時指出，2017年的秋刀魚資源量是40年來最低紀錄，會中達成共識，認為漁獲量有必要限制在一年40萬至55萬公噸之間。（編輯：王永志）1080719