華為攜手加拿大電信業 為北部偏鄉架高速網路

（中央社渥太華22日綜合外電報導）中國電信巨擘華為技術公司今天披露計畫，將在加拿大北部偏遠地區為得不到充分服務的數十個社區布建高速無線網際網路。

法新社報導，華為在此布建的多數是4G網路，非速度超快的5G網路，此時正值美國以國安考量對華為制裁，以及加拿大和中國因將華為高層拘留在溫哥華而引發外交危機之際。

華為表示，將與Ice Wireless及Iristel合作，幫助兩家業者在2025年前，無線連結北極及魁北克（Quebec）東北部和紐芬蘭-拉布拉多省（Newfoundland & Labrador）等鄉村社區。

華為還說，大多位於努納戊特特區（Nunavut）伊努特人（Inuit）地區的約25個社區也將受惠。

華為加拿大公司總裁李紅波表示：「我們深信所有人都應連結上第四代行動通訊（4G LTE），無論他們住在加拿大何處，即使是高速通訊服務可能不符合經濟效益的地區也當如此。」

華為指出，他們將在地球上最寒冷的部分地區布建無線網路，讓這些地區能連上網。

美國此時正施壓盟國不要用華為裝置布建5G無線網路，指稱這家中國企業與北京政府和情報單位的關係恐導致安全風險。

同時，自從加拿大應美國要求於去年12月逮捕華為財務長孟晚舟以來，中加關係即陷入緊張。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1080723