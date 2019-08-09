更多編輯台推薦新聞：
9日台鐵午前部分路段、高鐵全日台中以北停駛 全台交通活動異動整理
生活

9日台鐵午前部分路段、高鐵全日台中以北停駛 全台交通活動異動整理

披頭四最後專輯封面照50週年 艾比路成朝聖地
娛樂

披頭四最後專輯封面照50週年 艾比路成朝聖地

搭一趟飛機造成多少暖化 飛行之恥網站幫你算
科技

搭一趟飛機造成多少暖化 飛行之恥網站幫你算

專題／惡水無情人間有愛 小林村倖存者不幸中找到小確幸
地方

專題／惡水無情人間有愛 小林村倖存者不幸中找到小確幸

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
颱風利奇馬減弱變中颱 台中苗栗新竹陸警解除
首頁 / 國際

Uber核心事業成長減緩 第2季虧損創紀錄

最新更新：2019/08/09 10:25

（中央社舊金山8日綜合外電報導）美國線上叫車服務商優步科技公司（Uber Technologies Inc.）今天公布財報，受旗下核心叫車事業成長減緩影響，第2季創紀錄虧損52億美元，營收表現也低於華爾街預測目標。

Uber指出，美國的價格戰舒緩，以及一項重要的收益性措施超越公司目標，然而營收成長減緩，讓外界質疑Uber拓展業務和對抗競爭的能力，今天股價重挫6%。

Uber第2季淨損自去年同期8.78億美元持續擴大，包括有關今年稍早初次公開募股（IPO）基於股票的補償費用39億美元，以及有關股票銷售的「感謝駕駛」支出近3億美元。

Uber第2季營收成長率減緩至14%達32億美元，低於金融資訊專業服務業者路孚特（Refinitiv）數據顯示分析師所預測的33.6億美元均值。

Uber核心事業－叫車業務僅成長2%至23億美元，優食（Uber Eats）成長72%至5.95億美元。

Uber較小競爭者Lyft昨天上修營收預測並稱價格戰舒緩，部分受此影響，Uber財報一出，讓投資人感到措手不及。

Uber盤中股價一度漲逾8%，Lyft漲幅達3%，但Uber財報公布後，股價挫跌6%，Lyft跌幅近2%。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1080809

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報