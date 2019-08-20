李嘉誠開價27億英鎊 收購英國最大酒廠

香港首富李嘉誠旗下的長實集團以27億英鎊（約新台幣1024億元）收購英國酒吧與釀酒集團Greene King。（圖取自Greene King網頁greeneking.co.uk）

（中央社記者戴雅真倫敦20日專電）由於英鎊疲軟，香港首富李嘉誠旗下的長實集團（CK Asset Holdings）以27億英鎊（約新台幣1024億元）收購英國最大、有220年歷史的酒吧與釀酒集團Greene King。

「金融時報」報導，由李嘉誠創辦、目前由長子李澤鉅營運的長實集團以每股850便士收購Greene King，包含淨債務估值約46億英鎊。Greene King股價聞訊彈升超過50％。

香港因為反送中事件陷入紛亂後，高齡91歲、已經退休的李嘉誠16日以「一個香港市民」的身分在多家報章刊登廣告，呼籲停止暴力。香港局勢混亂影響經濟前景，據稱李嘉誠從7月底以來，財富已經縮水約30億美元。

擔任收購的CK Bidco候任執行長馬格納斯（George Colin Magnus）表示，收購Greene King符合公司「尋找穩定、有彈性，且能產生強大現金流企業的戰略」。

他表示：「英國的酒吧和釀酒業擁有這些特點，長遠來看，我們相信這塊產業將持續是英國文化和餐飲市場相當重要的一部分。」

熟悉長實集團的消息人士指出，脫歐不確定性導致英鎊匯率大貶，吸引外國投資商購入「變便宜的英國資產」，但這起收購案的確切動機並非匯率因素。

Greene King創立於1799年，旗下有Old Speckled Hen和Abbot Ale等啤酒品牌，但也和其他釀酒企業一樣，面臨顧客消費習慣改變的衝擊。

受到族群組成改變、健康飲食習慣等概念流行的影響，英國年輕世代喝酒量不如上一輩。此外，酒吧同時還要面對超市便宜販售啤酒的競爭。（編輯：王永志）1080820