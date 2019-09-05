美中貿易談判10月復談 鼓舞國際匯市

（中央社新加坡5日綜合外電報導）澳元與人民幣等風險敏感貨幣今天上漲，主因美中將在10月恢復貿易談判，投資人為之鼓舞，拋售日圓等避險資產。

澳元、紐元、人民幣與韓元兌美元都上漲，日圓則跌近0.4%，來到106.75日圓兌1美元，為逾3週來最低。

在中國國務院副總理劉鶴與美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）、貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）通過電話後，中國商務部宣布，中美貿易談判將於10月初在華府舉行。

在此之前也傳出樂觀消息，如英國可能避免無協議脫歐，推動英鎊陡升，香港政治危機也可能有所突破。

相關政治情勢發展被認為有利投資，也推動亞洲股票與債券收益率上揚。

道明證券（TD Securities）駐新加坡資深利率策略師紐納哈（Prashant Newnaha）表示：「隔了一夜，我們看見市場表現相對好，這項（貿易談判）消息為市場注入一劑強心針。」

澳元技術反彈，漲到1個月最高點，來到1澳元兌0.6825美元；紐元則達一週高點，來到1紐元兌0.6377美元。在亞洲貨幣中，韓元攀升最高，來到1198韓元兌1美元。

追蹤美元兌一籃子貨幣的美元指數，從一週低點略升至98.492。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1080905