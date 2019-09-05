更多編輯台推薦新聞：
國慶logo首亮相 大地綠配熱情紫
政治

國慶logo首亮相 大地綠配熱情紫

早安世界》回應反送中訴求 港府撤回逃犯條例 其他不讓
早報

早安世界》回應反送中訴求 港府撤回逃犯條例 其他不讓

專訪／立委雙帥之爭 吳怡農：絕對要跑得比蔣萬安勤奮
政治

專訪／立委雙帥之爭 吳怡農：絕對要跑得比蔣萬安勤奮

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走
生活

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
配合秋冬國旅獎勵 台鐵推最低66折優惠票
首頁 / 國際

美中貿易談判10月復談 鼓舞國際匯市

最新更新：2019/09/05 13:58

（中央社新加坡5日綜合外電報導）澳元與人民幣等風險敏感貨幣今天上漲，主因美中將在10月恢復貿易談判，投資人為之鼓舞，拋售日圓等避險資產。

澳元、紐元、人民幣與韓元兌美元都上漲，日圓則跌近0.4%，來到106.75日圓兌1美元，為逾3週來最低。

在中國國務院副總理劉鶴與美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）、貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）通過電話後，中國商務部宣布，中美貿易談判將於10月初在華府舉行。

在此之前也傳出樂觀消息，如英國可能避免無協議脫歐，推動英鎊陡升，香港政治危機也可能有所突破。

相關政治情勢發展被認為有利投資，也推動亞洲股票與債券收益率上揚。

道明證券（TD Securities）駐新加坡資深利率策略師紐納哈（Prashant Newnaha）表示：「隔了一夜，我們看見市場表現相對好，這項（貿易談判）消息為市場注入一劑強心針。」

澳元技術反彈，漲到1個月最高點，來到1澳元兌0.6825美元；紐元則達一週高點，來到1紐元兌0.6377美元。在亞洲貨幣中，韓元攀升最高，來到1198韓元兌1美元。

追蹤美元兌一籃子貨幣的美元指數，從一週低點略升至98.492。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1080905

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報