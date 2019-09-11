港交所開價併倫敦證交所 分析師稱不切實際

（中央社記者戴雅真倫敦11日專電）分析師今天表示，香港交易及結算所有限公司出價想要併購倫敦證券交易所是「不切實際」，而從倫敦證交所的股價彈升漲幅來看，投資者對併購案也不看好。

香港交易及結算所有限公司提出以320億英鎊（約新台幣1兆2286億元）的價碼，併購倫敦證券交易所（London Stock Exchange，LSE）。

港交所發表聲明說：「香港交易所董事會相信，與倫敦證券交易所集團的建議合併是一項互利共贏的重大戰略機遇，可以打造一個領先的全球性金融基礎設施。」

不過，倫敦證交所數週前才宣布將出資220億英鎊，併購資料公司Refinitiv。港交所在聲明稿中表示，這宗併購案只會在倫敦證交所不會和Refinitiv合併的條件下進行。

消息一出後，倫敦證交所股價聞訊彈升超過15％，但隨後回落。

倫敦證交所證實收到了這個「不請自來、非常初步，而且設有相當多條件」的出價，表示將會在「適當時機」發表聲明回應。

Markets.com分析師威爾森（Neil Wilson）表示，這項出價非常「不切實際」。他表示，從倫敦證交所在港交所發布聲明後的股價變化來看，只上漲到每股71英鎊，遠低於出價的每股83.61英鎊，顯示投資者不預期併購會成功。

威爾森指出，政治因素將會是重要關鍵。

威爾森表示：「英國政府不會樂見英國金融服務的重要象徵被外資併購，更何況香港的後門是通往中國。」（編輯：王永志）1080911