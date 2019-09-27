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首頁 / 國際

跨足素肉市場 麥當勞蔬食堡加拿大試水溫

最新更新：2019/09/27 17:38

（中央社紐約26日綜合外電報導）速食業巨擎麥當勞今天宣布，將在加拿大試推蔬食漢堡，以涉足素肉市場。

這種PLT餐即「蔬菜、萵苣與蕃茄」之意，將從9月30日起在加國安大略省28家連鎖店開始供應12週。

法新社報導，麥當勞全球餐單策略副總裁華格倫（Ann Wahlgren）表示，麥當勞向來為提供有趣、美味且令人食指大動的食物感到驕傲。現在，我們嘗試延伸觸角到甜美多汁的蔬食漢堡。」

華格倫說：「我們一直為餐點食譜努力，現在我們想聽聽顧客的回饋反應。」

事實上，蔬食蛋白並不是麥當勞的全新創舉，先前在德國就已推出素漢堡。。

這次麥當勞計劃與超越肉類公司（Beyond Meat）合作，這家公司研製出一種肉餅，麥當勞稱之為「美味多汁、完美的蔬食漢堡…喜愛麥當勞口味的老顧客必定會愛上它」。

麥當勞的同業競爭對手也都卯足勁，跨足此一迅速成長的市場。

漢堡王（Burger King ）在4月間推出素食華堡（Whooper）；肯德雞（KFC）也與超越肉類公司合作，銷售蔬菜食塊。

又如食品巨擎雀巢（Nestle）在歐洲推出無肉漢堡Incredible Burger之後，更計劃10月1日於美國繼續推出素漢堡Awesome Burger。 （譯者：紀錦玲/核稿：張佑之）1080927

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